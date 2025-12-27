Cremonese-Napoli, ancora due dubbi di formazione per Conte In difesa ballottaggio Juan Jesus-Buongiorno, mentre Lang contende il posto a Elmas nel tridente

Una preparazione tutto sommato soft per il Napoli: che nonostante l'impegno di domani allo "Zini" contro la Cremonese, ha riposato due giorni nella settimana che riporta gli azzurri nel campionato. Pausa il 23, il giorno dopo il ritorno da Riyadh, e poi in quello di Natale. Conte ha scelto così di premiare i giocatori e alleggerire i carichi, puntando soprattutto sull'entusiasmo. Santo Stefano in campo e oggi la partenza per Cremona, dove alle 15 gli azzurri sfideranno la squadra di Nicola, sorpresa del campionato nonostante sia una neopromossa.

Domani la prima tappa di una nuova maratona da 7 partite in 23 giorni dopo la parentesi della Supercoppa. Ricomincia l’inseguimento all’Inter, prima con due punti di vantaggio, e al Milan, secondo con uno. Conte deve sciogliere sostanzialmente due dubbi. Uno in difesa, legato al ballottaggio tra Juan Jesus e Buongiorno, e uno in attacco, su chi tra Elmas e Lang sarà il partner di Neres nella coppia di trequartisti alle spalle di Hojlund. Per il resto, scontate le conferme di Politano a tutta fascia destra, con Spinazzola in vantaggio su Gutierrez a sinistra, e Di Lorenzo nel terzetto di centrali. Da valutare i recuperi di Beukema e Olivera, non al meglio. Ancora in panchina Lukaku, che attende il suo debutto stagionale.