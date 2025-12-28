Napoli, il ds Manna: "Questa limitazione sul calciomercato è un paradosso" Il dirigente protesta per il blocco "soft" sulle operazioni dell'imminente sessione di gennaio

"La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Dovremmo fare uscite prima di acquistare, faremo di necessità virtù. Rispetto alle normative Uefa, abbiamo subito un blocco immediato e scorretto". Così il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, al microfono di Dazn, a pochi minuti dall'inizio del match con la Cremonese. "Lang e Lucca via a gennaio? Non escludo nulla, ma sono giocatori che abbiamo voluto e che devono guadagnarsi ogni giorni la possibilità di vestire la maglia del Napoli", aggiunge Manna.