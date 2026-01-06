Il Napoli conferma con la Lazio il suo buon momento, finalmente proporzionato agli investimenti effettuati in due campagne acquisti consecutive dal presidente Aurelio De Laurentiis e al valore (e al costo) del suo allenatore e dello staff che da tempo lo accompagna. Se devo riconoscere, invece, un fatto del tutto inusuale e imprevisto per l'allenatore salentino è il gioco, che per incanto è diventato fluido ed europeo. Non so se questo sia dipeso dalla formula tattica (giocoforza) prescelta o da un ferreo spirito di squadra prima identificato e poi con grande pervicacia e vigore mantenuto dopo la partita di campionato contro il Bologna. Forse entrambi.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Spirito di squadra
Il Napoli conferma con la Lazio il suo buon momento proporzionato agli investimenti di De Laurentiis
