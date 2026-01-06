IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Spirito di squadra Il Napoli conferma con la Lazio il suo buon momento proporzionato agli investimenti di De Laurentiis

Il Napoli conferma con la Lazio il suo buon momento, finalmente proporzionato agli investimenti effettuati in due campagne acquisti consecutive dal presidente Aurelio De Laurentiis e al valore (e al costo) del suo allenatore e dello staff che da tempo lo accompagna. Se devo riconoscere, invece, un fatto del tutto inusuale e imprevisto per l'allenatore salentino è il gioco, che per incanto è diventato fluido ed europeo. Non so se questo sia dipeso dalla formula tattica (giocoforza) prescelta o da un ferreo spirito di squadra prima identificato e poi con grande pervicacia e vigore mantenuto dopo la partita di campionato contro il Bologna. Forse entrambi.