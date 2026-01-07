Nel bizzarro mondo italiano del pallone può accadere di tutto. Che un ex allenatore di Juventus e Roma, ora assurto a rinomato opinionista sportivo, parlando al giornale Marca dello scandalo che ha colpito il mondo arbitrale spagnolo e il Barcellona, affermi: "In Italia c’è stato uno scandalo simile, 'Calciopoli', in cui alcuni club manipolavano le designazioni arbitrali. E la Juventus fu retrocessa in Serie B". E che un giornalista e sfegatato tifoso interista, intervenendo durante la partita tra i nerazzurri e il Bologna scriva: "Ho come l'impressione che Guida di Torre Annunziata stia arbitrando un filo incattivito". Facce di bronzo!
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Facce di bronzo!
Napoli.