IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Facce di bronzo! Nel bizzarro mondo italiano del pallone può accadere di tutto in particolare per gli arbitraggi...

Nel bizzarro mondo italiano del pallone può accadere di tutto. Che un ex allenatore di Juventus e Roma, ora assurto a rinomato opinionista sportivo, parlando al giornale Marca dello scandalo che ha colpito il mondo arbitrale spagnolo e il Barcellona, affermi: "In Italia c’è stato uno scandalo simile, 'Calciopoli', in cui alcuni club manipolavano le designazioni arbitrali. E la Juventus fu retrocessa in Serie B". E che un giornalista e sfegatato tifoso interista, intervenendo durante la partita tra i nerazzurri e il Bologna scriva: "Ho come l'impressione che Guida di Torre Annunziata stia arbitrando un filo incattivito". Facce di bronzo!