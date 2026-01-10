IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Gol ineccepibili Assurdo togliere una rete a Højlund, per un leggero tocco fortuito di una mano attaccata al corpo

Il Napoli deve saperlo e ripeterselo prima dell'inizio di ogni match: in Italia gli verranno assegnati solo gol ineccepibili. Del resto Aurelio De Laurentiis non è amato nel Belpaese, e non solo e non sempre per colpa degli altri. Detto ciò, resta il rammarico per una direzione di gara contro il Verona, tanto in campo quanto in sala VAR, che definire oscena è dir poco. L'impressione è che i suddetti decisori a senso unico non aspettassero altro per assegnare un rigore ridicolo agli scaligeri, peraltro viziato da un fallo su Buongiorno, e togliere una rete a Højlund, per un leggero tocco fortuito di una mano attaccata al corpo.