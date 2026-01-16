Grosso: "Napoli - Sassuolo: serve gara coraggiosa, e potrebbe non bastare" Il mister dei neroverdi: "Ho solo diciannove giocatori a disposizione. Konè? E' in dubbio"

Vigilia di Napoli-Sassuolo al Maradona e Fabio Grosso presenta una sfida che si preannuncia complessa, contro un avversario di alto livello e in un momento non semplice per i neroverdi. Il tecnico del Sassuolo chiede ai suoi una partita di personalità, senza farsi condizionare dal contesto o dai numeri.

“Ci prepariamo per fare la nostra gara con il nostro modo – spiega Grosso – poi dentro la partita ci sono gli avversari che determinano tante situazioni. In queste gare devi essere bravo a fare prestazione, ma a volte può anche non bastare”. L’allenatore guarda anche alle ultime uscite: “Arriviamo da due partite complicate e diverse. Nell’ultima abbiamo fatto cose molto belle, peccato non averle portate fino in fondo, ma ci servirà per aumentare il nostro bagaglio”.

Ampio il capitolo legato agli infortuni. Grosso conferma le assenze di Pieragnolo e Candé, quest’ultimo fuori per il resto della stagione. Boloca, Volpato e Berardi sono in fase di recupero, mentre Thorstvedt non sarà della partita: “Ha tolto i tutori da poco e ha iniziato a corricchiare, speriamo di riaverlo presto”. Resta un dubbio su Koné, mentre il resto della rosa è a disposizione: “Siamo in 19, viene anche Frangella della Primavera. Dovremo fare una gara di fatica e coraggio contro una squadra forte e un allenatore molto bravo”.

Sui diffidati e sul momento della squadra, Grosso invita a non perdere lucidità: “Dentro le difficoltà ci si forgia. Abbiamo fatto un girone d’andata strepitoso, ora siamo dentro le turbolenze e bisogna saperci stare. Dovremo essere cinici e spietati, altrimenti diventa difficile portare a casa punti”.

Il tecnico minimizza anche il peso della mancanza di vittorie recenti: “I numeri li conosciamo, fanno parte dello sport. Non dobbiamo appesantirci di pensieri supplementari. Ci prepariamo per fare meglio questa gara”.

Infine, una battuta sul mercato, senza voler entrare nel dettaglio: “C’è confronto con la società, conoscono il mio pensiero. Io sono concentrato sui ragazzi che ho e sul trovare soluzioni per la squadra. Dentro le difficoltà si costruisce quello che si vuole ottenere”.

Il Sassuolo si prepara così alla prova del Maradona, consapevole delle difficoltà ma deciso a giocarsi le proprie carte senza timori.