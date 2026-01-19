Copenhagen-Napoli, le probabili scelte di Conte: torna Lukaku? Fuori Rrhmani e Politano, Vergara possibile titolare

A Copenhagen una sfida che ha tutto il sapore di uno spareggio. Virtualmente dovrebbero bastare 4 punti al Napoli per andare ai play-off di Champions, di conseguenza battere i danesi permetterebbe di arrivare con due risultati su tre al Chelsea il 28 all'ultima giornata.

Conte però è in piena emergenza. Neres non al meglio, fuori Rrhmani e Politano. In porta Milinkovic-Savic, in difesa torna Buongiorno per sostituire il kosovaro, accanto a lui Beukema e Juan Jesus.

In cabina di regia Lobotka-McTominay, sugli esterni confermati Di Lorenzo e Spinazzola.

Va verso la seconda di fila da titolare Vergara nel tridente a destra, invece a sinistra dovrebbe farcela Elmas alle prese con uno stato influenzale, altrimenti toccherà a Lang che è in uscita sul mercato. Hojlund terminale offensivo. Verso la convocazione Lukaku. Anguissa potrebbe tornare sabato con la Juve.

Il mercato si diceva. Lang ormai è ai saluti, accordo con il Galatasaray, prestito oneroso con diritto di riscatto; Lucca ha ancora qualche tentennamento verso il Nottingham Forest. Operate queste due cessioni, si sbloccheranno anche le operazioni in entrata: ben avviata quella per il prestito dal Fenerbache del centravanti marocchino El Nesyri.