Infortuni Rrahmani e PolItano, lesione per entrambi: saltano anche la Juve Altra tegola per Conte

Infortuni Rrahmani e Politano, ecco il comunicato ufficiale del Napoli. "In seguito agli infortuni nel match contro il Sassuolo, Matteo Politano e Amir Rrahmani si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Per Politano lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rrahmani ha riportato una lesione distrattiva al gluteo sinistro. I calciatori azzurri hanno già iniziato il proprio iter riabilitativo".