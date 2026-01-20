Champions, alle 21 Copenhagen-Napoli: azzurri decimati ma con un Lukaku in più Vergara parte titolare anche stasera. Conte sul belga: "Non vi aspettate tanti minuti"

Un solo cambio rispetto alla formazione di sabato con il Sassuolo, ancora tanti assenti ma un uomo in più in panchina: Romelu Lukaku.

Il suo ritorno è senz’altro la migliore notizia di un’altra vigilia delicata: Conte ha perso anche Politano e Rrahmani, out rispettivamente 4 e 2 settimane, gli azzurri sono decimati verso il Copenhagen ma il belga in questo momento può rappresentare una soluzione importante a gara in corso.

Buongiorno sostituirà Rrahmani al centro della difesa, mentre Vergara debutterà dall’inizio anche in Champions nel tandem di trequartisti alle spalle di Hojlund con Elmas che ha recuperato dallo stato influenzale.

L’ex assessore allo Sport del Comune di Napoli Francesco Bianco si affida alla scaramanzia. "I valori dicono che siamo superiori ma tutti questi infortuni certo pesano".

Copenhagen decisiva per la Champions, domenica la Juventus spartiacque per la corsa scudetto: saranno i 5 giorni più lunghi della stagione del Napoli.