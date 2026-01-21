Champions. Napoli, battere il Chelsea e sperare: potrebbe anche non bastare Si deciderà tutto nell'ultima giornata, mercoledì 28

Estremamente delicato lo scenario del Napoli in Champions League. Con 8 punti e il 23° posto in classifica, gli azzurri hanno detto addio matematicamente alla Top 8. Ora l’obiettivo minimo è restare tra le prime 24 per conquistare i playoff, ma il margine è sottilissimo. Il pericolo è immediato: alle spalle dei partenopei incombono Qarabag, Benfica, Pafos e Union Saint-Gilloise, tutte ancora in campo. In caso di loro vittorie, il Napoli potrebbe scivolare già stasera in zona eliminazione.Tutto si deciderà all’ultima giornata, al Maradona, contro il Chelsea. Per Conte non esistono alternative: vincere. Anche salire a 11 punti, però, potrebbe non bastare senza risultati favorevoli dagli altri campi. Il verdetto finale è chiaro e crudele: il Napoli deve vincere e sperare.