IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Già, una volta! L'ariete Lorenzo Lucca prossimo a lasciare il Napoli...

È triste quando si deve rinunciare a un calciatore, "tagliare" si direbbe in termini cestistici. Così è più duro, ma anche più vero. Nella rosa attuale del Napoli sono almeno due i rami candidati a questa potatura, ma solo di uno voglio occuparmi. Il soggetto in questione è Lorenzo Lucca, un giovanotto dalla faccia pulita e (certo) dal cuore troppo fragile e delicato per stare al passo di un allenatore e di uno staff che chiedono tanto perché presumono di dare almeno altrettanto. 25 anni, più di 2 metri di altezza per 80 chili di peso, professione centravanti. Un classico ariete, come si soleva dire una volta. Già, una volta!