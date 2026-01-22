IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Scelte non vincenti Tre mosse di Conte non hanno convinto nella partita di Champions a Copenaghen...

Antonio Conte alla settima di Champions contro il Copenhagen fuori casa, nel tornare in panchina dopo due turni di onorevole squalifica, compiva tre scelte iniziali. La prima di sostituire l'infortunato Politano con Spinazzola, magari meno avvezzo a giocare a destra, ma più capace di reggere tutta la fascia senza infortunarsi e con una buona dose di qualità in più di Mazzocchi. La seconda era di risparmiare Olivera in vista della sua più che probabile cessione, per far giocare Gutierrez. L'ultima di far fare il trequartista di destra (non l'ala, per carità) a Vergara. Nessuna di tutte e tre, però, si dimostrava vincente.