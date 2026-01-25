Il Napoli va a Torino con 12 elementi fuori tra infortuni, mercato e altro Dal Sassuolo, una settimana fa, Conte ha perso sei elementi in un colpo solo

Se l'avessero raccontata qualche mese fa sarebbe sembrata una barzelletta o una storia inversomile, ma di fatto la realtà racconta che un Napoli già incerottatissimo alla vigilia della gara col Sassuolo solo una settimana fa perde sei elementi in un colpo solo. Prima Rrahmani e Politano durante la gara, poi Milinkovic Savic con un risentimento muscolare in allenamento, convocato comunque per Torino e Mazzocchi (anche lui risentimento e per lo Stadium non è proprio partito) alla vigilia, poi Marianucci e Ambrosino fuori rosa dopo le dichiarazioni infuocate del loro procuratore Giuffredi, a loro si aggiungono Neres, Gilmour, De Bruyne e Anguissa, già lungodegenti, e i partenti Lucca e Lang. Il totale fa dodici, undici se al dato negativo aggiungiamo quello positivo dell'arrivo di Giovane. Ma di fatto il Napoli per la gara contro la Juve ha fuori un'intera squadra di calcio.

Un peccato arrivare così agli appuntamenti decisivi della stagione.

