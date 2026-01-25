Il Napoli abbandona la lotta Scudetto: perde 3 a 0 contro la Juve allo Stadium In vantaggio con David, gli azzurri tengono botta fino al 75esimo e poi crollano

La Juventus batte il Napoli 3-0 con le reti di Thuram, Yldiz, Kostic allo Stadium e si prende uno scontro diretto gestito con autorità, soprattutto nella prima parte di gara. I bianconeri partono fortissimo e mettono subito in difficoltà l'uscita dal basso degli azzurri. sfiorando il gol con Thuram che coglie il palo. Il vantaggio arriva al 21': dopo una lunga azione nei pressi dell'area, Locatelli trova David, che resiste alla pressione di Spinazzola e batte Meret con freddezza. La Juve va vicina subito al raddoppio con il salvataggio miracoloso di Buongiorno sulla linea sul tiro a botta sicura di Conceicao. Il Napoli prova a reagire nel finale di primo tempo, ma senza creare vere occasioni limpide a parte un'occasione in cui vanno a terraa Vergara e Hojlund cinturati da Bremer e Kalulu, ma Doveri non fischia rigore né il Var interviene. Nella ripresa gli azzurri alzano il pressing e provano a essere più aggressivi, ma la Juventus resta compatta, controlla i ritmi e colpisce nel momento chiave. Al 78' un errore in costruzione di Juan Jesus viene punito immediatamente: Miretti, appena entrato, serve Yildiz che a tu per tu con Meret non sbaglia e firma il 2-0 che affonta il Napoli . Unico sorriso il rientro in campo di Lukaku. Il sigillo all'87'. La Juventus chiude ogni discorso, con un sinistro secco da fuori area di Kostic che sfrutta un rimpallo su Buongiorno e batte Meret.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (15' st Kostic), Thuram, Locatelli (42' st Koopmeiners), Conceicao (15' st Cabal), McKennie, Yildiz (42' st Gatti), David (31' st Miretti) (1 Perin, 49 Huli, 11 Zhegrova, 17 Adzic, 20 Openda, 25 Joao Mario). Tutto. Spalletti

Napoli (3-4-2-1): Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Gutierrez (29' st Beukema), Lobotka, McTominay, Spinazzola, Vergara (33' st Lukaku), Elmas (25' st Giovane), Hojlund (14 Contini, 25 Ferrante, 17 Olivera, 95 Prisco, 98 De Chiara). Tutto. Conte. Arbitro: Mariani. Reti: nel pt 22' David, nel st 32' Yildiz, 41' Kostic. Angoli: 2-2. Recupero: 1' e 3'. Nota: ammoniti Juan Jesus, Yildiz, Vergara per gioco falloso. Spettatori: 41.654.