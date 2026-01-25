Spalletti: "Il Napoli sta bene in campo, partita aperta" Il mister della Juve: "Se non concretizzi poi episodi ti penalizzano"

Nonostante il risultato netto, Luciano Spalletti analizza con equilibrio la sfida tra Juventus e Napoli, terminata 3-0 per i bianconeri nella 22ª giornata di Serie A. Intervenuto nel post-partita, il tecnico ha voluto sottolineare soprattutto la qualità della prestazione offerta dagli azzurri.

Secondo Spalletti, la gara è rimasta a lungo in bilico e il Napoli ha dimostrato di essere in ottime condizioni:

“Il Napoli sta benissimo in campo, è una squadra forte. La partita è stata aperta”.

Un’analisi che va oltre il punteggio finale e che mette l’accento sui momenti chiave del match. Per l’allenatore, infatti, la differenza l’hanno fatta gli episodi e la capacità di sfruttare le occasioni create:

“Se non concretizzi, poi possono arrivare episodi che ti penalizzano”.

Il riferimento è anche alle situazioni contestate durante la gara, in particolare a un contatto che ha generato proteste da parte del Napoli. Spalletti, però, preferisce allargare il discorso, ribadendo come partite di alto livello vengano spesso decise nei dettagli.