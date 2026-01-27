IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Chi ci capisce Le scelte di mercato del Napoli sono incomprensibili...

Il Napoli gioca contro la Juventus a Torino una cattiva partita e perde. Tutto qua. La cosa che sconcerta però non è questa, ma il fatto che tutti, dalla dirigenza al tecnico, lamentano una drammatica carenza di uomini e la prima cosa che è stata fatta in questa mercato invernale dagli azzurri è stata cederne due. È legittimo, pertanto, chiedersi - visto che non erano né in soprannumero né due brocchi - se i due compromettevano l'armonia della squadra più che il suo gioco (in tal caso un modo per farli "rendere" ci doveva pur essere). E come se non bastasse, anche Ambrosino e Marianucci sono in uscita. Chi ci capisce è bravo!