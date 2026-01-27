Napoli-Chelsea, Conte: "E' quando onde sono alte che devi essere bravo" Cosi il tecnico azzurro alla vigilia del match di Champions

"La mia peggiore navigazione in carriera? Parto dal presupposto che al peggio non c'è mai fine. Al tempo stesso bisogna essere ottimisti. Non si può prevedere una situazione peggiore. Pensavamo di aver visto tutto a dicembre. Speravo che a Neres non accadesse nulla e invece è stato operato. Dobbiamo sperare che la situazione vada meglio. Al tempo stesso devi essere preparato al peggio". Così Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions tra Napoli e Chelsea in programma domani sera. "Il nostro compito è di essere effettivi quando le cose non vanno per il verso giusto. Quando il vento tira nella giusta direzione navigare è facile per tutti. Quando le onde sono alte devi essere bravo. I calciatori devono credere in quello che si sta facendo ed essere pronti a dare tutto. Non posso rimproverare niente ai ragazzi. Dispiace per il risultato di Copenaghen e sappiamo che affrontiamo i campioni del mondo per club. Dobbiamo dare tutto sapendo di avere l'alleato forte come il Maradona".