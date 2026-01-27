McTominay sul Chelsea: "Sto bene, non vediamo l'ora di scendere in campo" Lo scozzese: "Momento di difficile, cerchiamo di gestirlo"

"Come sto? Faccio del mio meglio per recuperare partita dopo partita. È quello per cui siamo pagati. Sono molto grato del supporto dei tifosi dello staff e del club. Speriamo di fare una partita fantastica domani sera in un'atmosfera incredibile". Così Scott McTominay nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Chelsea in programma domani sera al Maradona. "Cosa ci ha detto Conte dopo la Juventus? Di stare concentrati, abbiamo tante partite davanti a noi e cercheremo di continuare a fare sempre meglio. Abbiamo visto gli errori della partita con la Juve. Migliorare si può così come abbiamo fatto negli ultimi 18 mesi", ha detto ancora McTominay.