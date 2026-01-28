Napoli-Chelsea: notte verità in Champions. Le probabili formazioni Intanto sarà il Como l'avversario nei quarti di Coppa Italia

Al “Maradona” alle 21 Napoli-Chelsea: la notte della verità per gli azzurri, obbligati a vincere per rimanere in Champions.

Ecco il probabile undici di Conte: Meret tra i pali, terzetto difensivo con Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno; a centrocampo Spinazzola a destra e Olivera a sinistra, favorito su Gutierrez, in mezzo Lobotka e McTominay, davanti Vergara ed Elmas a supporto di Hojlund.

Lungo l'elenco degli indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Politano, Rrahmani, Neres, Milinkovic-Savic e i fuori lista Marianucci Mazzocchi e Giovane.

il Chelsea di Liam Rosenior dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1: Sanchez; Malo Gustò, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; cole Palmer recuperato in extremis, Enzo Fernandez, Pedro Neto e Joao Pedro unica punta.

Ma Napoli-Chelsea non inizia bene fuori dal terreno di gioco. Tensioni tra tifoserie ieri sera; il club inglese in una nota fa sapere di essere a conoscenza di un incidente avvenuto nella zona di piazza Santa Maria la Nova.

Due tifosi sono attualmente in cura in ospedale, avendo riportato ferite non gravi", si legge nel comunicato, sottolineando che entrambi non sono in pericolo di vita. "Il club ricorda poi a tutti i sostenitori di prestare la massima attenzione durante la permanenza in città e di tenere conto delle indicazioni condivise prima della partita".

Intanto sarà il Como l'avversario degli azzurri nei quarti di finale di Coppa Italia martedi 10 febbraio i lariani hanno battuto 3-1 la Fiorentina al Franchi rimontando l'iniziale svantaggio.