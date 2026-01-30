Al Napoli, che doveva giocarsi contro il Chelsea al Maradona le residue chance di proseguire in Champions League, tra infortunati, esclusi, ceduti e acquistati da poco, mancavano - ma questa è storia ben nota - tredici calciatori. Praticamente più di mezza squadra. Peraltro, quelli che erano ancora disponibili, e giocavano da mesi senza fermarsi, erano a loro volta in totale sfinimento fisico e se riuscivano a giocare dignitosamente un tempo era tutto grasso che colava. Qualcuno poi (vedi Alessandro Buongiorno) non si era mai ripreso da infortuni più o meno gravi e continuava imperterrito a brancolare nel buio da settimane.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Brancolare nel buio
Al Napoli contro il Chelsea al Maradona mancavano tredici calciatori, più di mezza squadra...
Napoli.