IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Brancolare nel buio Al Napoli contro il Chelsea al Maradona mancavano tredici calciatori, più di mezza squadra...

Al Napoli, che doveva giocarsi contro il Chelsea al Maradona le residue chance di proseguire in Champions League, tra infortunati, esclusi, ceduti e acquistati da poco, mancavano - ma questa è storia ben nota - tredici calciatori. Praticamente più di mezza squadra. Peraltro, quelli che erano ancora disponibili, e giocavano da mesi senza fermarsi, erano a loro volta in totale sfinimento fisico e se riuscivano a giocare dignitosamente un tempo era tutto grasso che colava. Qualcuno poi (vedi Alessandro Buongiorno) non si era mai ripreso da infortuni più o meno gravi e continuava imperterrito a brancolare nel buio da settimane.