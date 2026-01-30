La Fiorentina a Napoli ritrova i suo centravanti: ci saranno Piccoli e Kean

Buone notizie per la Fiorentina in vista della sfida di domani pomeriggio al Maradona contro il Napoli, in programma alle ore 18. I viola ritroveranno infatti entrambi i centravanti: Moise Kean e Roberto Piccoli saranno regolarmente a disposizione di mister Vanoli.
Kean aveva già svolto nella giornata di ieri il consueto allenamento con il resto del gruppo, come documentato anche sui canali social ufficiali del club. L’ultima conferma, arrivata nelle ore precedenti alla rifinitura, riguarda invece Roberto Piccoli, recuperato e pronto per la trasferta di Napoli.
Un rientro importante per l’attacco viola, che potrà così contare su più soluzioni offensive in una gara delicata contro la squadra di Calzona. Dopo l’impegno di Coppa Italia, chiuso con la sconfitta contro il Como, è atteso anche il ritorno in campo dei titolari.
Tra i pali dovrebbe rivedersi De Gea, mentre in difesa spazio a Dodò, Gosens e Pongracic, elementi chiave dello scacchiere viola. Vanoli sembra dunque orientato a schierare la formazione tipo