Comunicato SSC Napoli: "Di Lorenzo si opera"

Di Lorenzo si opera, ma l'intervento non ha nulla a che vedere con l'infortunio che sabato pomeriggio scorso ha fatto temere il peggio all'inizio della gara contro la Fiorentina.
Infatti sul sito ufficiale del Napoli si legge: "In considerazione dei tempi necessari per il completo recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro, Giovanni Di Lorenzo, di comune accordo con il club, si sottoporrà nelle prossime ore a intervento chirurgico al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa".
Un intervento necessario per Di Lorenzo dunque ma rinviabile, evitato in queste settimane per impedire che il calciatore si fermasse in un periodo in cui la squadra deve già fare a meno di tanti elementi a causa di infortuni, e a cui il capitano del Napoli verrà sottoposto ora in considerazione del periodo di riposo forzato che dovrà osservare a causa della distorsione al ginocchio rimediata sabato.