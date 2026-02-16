Beukema: "Contro la Roma gara intensa: abbiamo dato il massimo" "Concesso un altro rigore: su questo dobbiamo migliorare"

Al termine dell'intenso pareggio per 2-2 tra Napoli e Roma, il difensore azzurro Sam Beukema è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, per analizzare la prestazione della squadra e lanciare un importante messaggio di solidarietà.

L'appello: "Sanghe pe Napule, donate sangue"

Prima di passare all'analisi tecnica, Beukema ha voluto dedicare spazio all'iniziativa sociale promossa dal club con Sorgesana e AVIS:

«"Sanghe pe Napule" è un'iniziativa importante. Vorrei solo dire una cosa: donate più sangue possibile per aiutare chi ne ha bisogno».

L'analisi del match: "Dato il massimo, ma sui rigori dobbiamo migliorare"

Il difensore olandese non ha nascosto un pizzico di rammarico per la mancata vittoria, nonostante la grande spinta del "Maradona":

Voglia di vincere: «Abbiamo sentito il sostegno dei tifosi dopo il 2-2 e volevamo di più: volevamo vincere per noi e per tutti coloro che ci hanno sostenuto».

La prestazione: «È stata una partita molto intensa. Non siamo riusciti a trovare i tre punti, ma abbiamo dato il massimo. Anche se abbiamo concesso 2 gol, abbiamo continuato a giocare creando occasioni».

Errori difensivi: Beukema è onesto nell'analizzare le falle del reparto arretrato: «Devo riguardare bene il primo gol, merito della Roma. Ma abbiamo concesso un altro rigore e su questo dobbiamo migliorare».

I nuovi innesti e il patto con i tifosi

Beukema ha avuto parole d'elogio per i nuovi arrivati, Alisson e Giovane, sottolineando il loro impatto positivo: «Hanno portato energia e qualità nella rosa, si è visto anche oggi. Sono molto contento che siano qui».

In chiusura, un messaggio d'unità per il prosieguo della stagione:

«Tutti sanno che abbiamo tante difficoltà in questa stagione, ma diamo sempre tutto per i tifosi. Dobbiamo stare uniti fino alla fine».