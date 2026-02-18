Napoli: allenamento congiunto col Portici in vista dell'Atalanta L'obiettivo è dare minutaggio a chi rientra dagli infortuni e testare nuove soluzioni

Prosegue la linea del Napoli per dare minutaggio a chi rientra dagli infortuni e può dare una mano importante in questa fase finale di stagione, vedi Lukaku su tutti o Gilmour che tuttavia per età e fisicità è apparso già in condizione accettabile.

Oggi gli azzurri hanno svolto nuovamente, come da tradizione del mercoledì, un allenamento congiunto con una squadra locale per testare meccanismi e automatismi. Questa volta a Castelvolturno per allenarsi con gli azzurri è arrivato il Portici, formazione che milita in Eccellenza.

Un test di preparazione in vista della gara di Bergamo contro l'Atalanta che mira come detto a mettere minuti nella gambe ma anche a provare assetti dettati dalle continue emergenze infortuni che praticamente si ripetono dopo ogni gara ufficiale constringendo ad adottare soluzioni nuove. In questo caso in difesa, con lo stop congiunto e che durerà molto di Di Lorenzo e di Rrahmani ci sono da provare i nuovi assetti che vedranno coinvolti tre tra Beukema, Olivera, Buongiorno e Juan Jesus.

Viaggia verso il recupero Scott McTominay, che a Bergamo vuole esserci, mentre Anguissa ambisce a ritornare nell'elenco dei convocati per la trasferta successiva: quella di Verona