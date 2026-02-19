Atalanta - Napoli: non esclusa l'ipotesi doppio play Lobotka - Gilmour Se McTominay non dovesse farcela spazio all'altro scozzese

Dubbi, si, sono quelli che permangono sullo stato fisico di Scott McTominay in vista di Atalanta - Napoli. Quel fastidio al gluteo avrebbe dovuto essere roba di una settimana, da curare con riposo e ghiaccio sostanzialmente ma finché c'è dolore non si rischia. C'è pure il Mondiale alle porte per Scott e allora, in una stagione sciagurata, meglio la prudenza al di sopra di ogni ragionevole dubbio e qualcosa in più pure. Ad oggi, anche secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista scozzese sarebbe fortemente in dubbio per l'Atalanta, ma mancano ancora tre giorni e tempo per recuperare dunque ce n'è. Scott d'altronde vuole essere in campo, e Conte vuole che ci sia: si vedrà se i desiderata potranno tramutarsi in cose di campo.



Qualora non dovesse farcela non è esclusa l'ipotesi doppio play, con Lobotka e Gilmour in campo. Una soluzione che Conte già adottò, contro il Milan nella scorsa stagione, e arrivarono i tre punti. In campo però all'epoca c'era anche Anguissa: Per quanto attiene al camerunense rrivano buone notizie dall'infermia: i segnali circa il suo recupero dsono positivi e finalmente pare che si possano tirare le somme sul suo rientro in campo: giorni, al più una decina e Frank Zambo potrebbe rivedersi in lista convocati contro il Verona, che si giocherà sabato ventotto febbraio alle 18.