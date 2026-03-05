Napoli - Torino: arbitra Fabbri, con Maggioni e Mazzoleni al Var La designazione per la gara di domani

Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere la sfida tra Napoli e Torino, in programma venerdì 6 marzo alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, anticipo della giornata di Serie A.

L’AIA ha reso nota la designazione arbitrale completa per l’incontro. A coadiuvare l'arbitro ravennate Fabbri, che aveva diretto il Napoli contro il Parma, saranno gli assistenti Bahri e Politi, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Perri.

Al VAR opererà Maggioni (Avar nella disastrosa gara casalinga contro il Verona, quella del rigore fischiato contro Buongiorno e del gol incredibilmente annullato a Hojlund), con Mazzoleni nel ruolo di AVAR.

La partita aprirà il turno di campionato e vedrà il Napoli scendere in campo davanti al proprio pubblico contro il Torino in una sfida importante per la classifica e in particolare in ottica piazzamento Champions.