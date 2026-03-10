Per Vergara lesione distrattiva della fascia plantare Arriva l'esito degli esami per il talento azzurro

Non c'è pace per l'infermeria di Antonio Conte. Dopo una serie di stop che hanno condizionato le scelte del tecnico azzurro in questa fase cruciale della stagione, il Napoli deve fare i conti con l'ennesimo infortunio: questa volta a fermarsi è il giovane talento Antonio Vergara.

Il bollettino medico

La notizia è arrivata direttamente dal club partenopeo, che ha diramato una nota ufficiale per chiarire l'entità del problema fisico occorso al calciatore. Vergara è stato sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, i quali hanno dato un esito netto:

"Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro."

Tempi di recupero

Il club ha confermato che il giocatore ha già intrapreso l'iter riabilitativo. Sebbene il Napoli non abbia comunicato ufficialmente i tempi di stop, lesioni di questo tipo richiedono solitamente una gestione cauta per evitare ricadute, mettendo a rischio la sua disponibilità per le prossime sfide di campionato e anche per la Nazionale.

Emergenza per Conte

L'assenza di Vergara priva Antonio Conte di una valida alternativa tattica in un momento in cui le rotazioni sono ridotte all'osso. Resta da capire come il tecnico deciderà di ridisegnare la squadra per sopperire a questa nuova assenza forzata.