IL PIZZINO di Gerardo Casucci: "Piccoli Geni"

Il Napoli non è una squadra di calcio, ma una fonte inesauribile di dubbi. Alle innumerevoli domande che aleggiano sugli uomini di Conte ognuno dà la risposta che più gli aggrada, così tanto per far vedere di essere il più intelligente o solo il più lungimirante. Se ne volete una prova basta leggere qua e là le risposte che i veggenti di turno danno a uno o più dei seguenti quesiti. Meret che farà? Perché tanti infortuni? Alisson sarà il nuovo Lavezzi? Ora che Kevin De Bruyne è guarito, resterà? E Lukaku? Gli azzurri andranno in Champions? Per rispondere con una qualche possibilità di azzeccarci, bisogna essere davvero dei "Piccoli Geni".