Lukaku resta in Belgio: Napoli infastidito Martedì il club azzurro aveva annunciato il rientro dell'attaccante a Castel Volturno

Era fissato per questa mattina il ritorno di Romelu Lukaku a Castel Volturno. L'attaccante aveva salutato il ritiro del Belgio, impegnato negli Stati Uniti con due amichevoli (sabato alle 20.30 ad Atlanta contro gli USA e nella notte tra martedì e mercoledì, alle 3, a Chicago contro il Messico), ma rispetto a quando definito con la società azzurra, Lukaku ha comunicato l'intenzione di svolgere individualmente la preparazione nella sosta Nazionali: dettaglio che va oltre quanto delineato ad inizio settimana dal club.

Martedì l'annuncio del rientro a Napoli

Martedì la Società Sportiva Calcio Napoli, tramite nota ufficiale sul proprio sito, aveva annunciato il rientro della punta nel quartier generale. "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. - così il club nel comunicato - Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica".