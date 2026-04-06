Problemi per Hojlund: contro il Milan forse Giovane dal primo minuto Influenza per il danese, pronto il brasiliano

Problemi dell’ultima ora in casa Napoli alla vigilia del big match contro il Milan. Rasmus Højlund è stato infatti fermato da un virus intestinale che lo ha messo ko nella mattinata, impedendogli di allenarsi regolarmente e mettendo seriamente in dubbio la sua presenza dal primo minuto.

Lo staff medico azzurro ha provato fino all’ultimo a recuperarlo, ma il tentativo in extremis non sembra aver dato i risultati sperati. Le condizioni del centravanti restano monitorate, ma al momento il forfait appare l’ipotesi più concreta.

In caso di assenza del danese, sarà Giovane a guidare l’attacco nella sfida contro il Milan. L’ex Verona è infatti in pole per una maglia da titolare, chiamato a sostituire un riferimento offensivo fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, già alle prese con diverse difficoltà nel reparto avanzato a partire dall' assenza ingiustificata di Lukaku.