Problemi per Hojlund: contro il Milan forse Giovane dal primo minuto

Problemi dell’ultima ora in casa Napoli alla vigilia del big match contro il Milan. Rasmus Højlund è stato infatti fermato da un virus intestinale che lo ha messo ko nella mattinata, impedendogli di allenarsi regolarmente e mettendo seriamente in dubbio la sua presenza dal primo minuto.
Lo staff medico azzurro ha provato fino all’ultimo a recuperarlo, ma il tentativo in extremis non sembra aver dato i risultati sperati. Le condizioni del centravanti restano monitorate, ma al momento il forfait appare l’ipotesi più concreta.
In caso di assenza del danese, sarà Giovane a guidare l’attacco nella sfida contro il Milan. L’ex Verona è infatti in pole per una maglia da titolare, chiamato a sostituire un riferimento offensivo fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, già alle prese con diverse difficoltà nel reparto avanzato a partire dall' assenza ingiustificata di Lukaku.