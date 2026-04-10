Inter senza Lautaro Martinez a Como: i tempi di recupero Nuovo stop per l'attaccante argentino, decisivo nel 5-2 dei nerazzurri sulla Roma

L'Inter non potrà contare su Lautaro Martinez nella prossima sfida di campionato: nerazzurri senza il miglior marcatore del campionato nella trasferta di Como, in programma domenica sera (ore 20.45) al "Sinigaglia". L'argentino ha rimediato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, era rientrato nel match vinto contro la Roma a San Siro nella serata di Pasqua dopo uno stop iniziato nella gara persa a Bodo in Champions League e vivrà un nuovo stop a causa di un nuovo problema alla stessa gamba, ma in un punto diverso.

Tre gare di stop, nel mirino Torino-Inter

L'Inter riperde, quindi, il suo bomber, decisivo con una doppietta nel 5-2 contro i giallorossi nel rilancio dopo una fase complicata. Lautaro starà fuori almeno quindici giorni: salterà Como-Inter, presumibilmente anche Inter-Cagliari e il ritorno della semifinale di Coppa Italia, Inter-Como, e metterà nel mirino Torino-Inter.

Il comunicato del club nerazzurro

"Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".