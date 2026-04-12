Conte post Parma-Napoli: «Poco da rimproverare. Sogno? Non viene spento» 1-1 tra Napoli e Parma, l'analisi di Conte sulla partita degli azzurri: «Poco da rimproverare»

Si è conclusa per 1-1 la partita tra Parma e Napoli in calendario per oggi alle 15:00 allo Stadio Tardini. Una rete per i ducali arrivata in meno di 40 secondi dal fischio d'inizio, a cui ha risposto Scott McTominay al 60'. Non è bastato l'assalto azzurro, con un possesso palla del 74% e 20 tiri, per trovare la chiave per portare a casa i tre punti.

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Conte nel post partita a DAZN: «Poco da rimproverare»

Nel post partita il tecnico del Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la gara. «Gol subito? Dispiace, sono cose su cui lavoriamo tanto. Sapevamo che avremmo trovato una squadra a blocco bassissimo, l'approccio doveva essere diverso, dovevamo essere più attenti. Se prendi quel gol dopo 30 secondi, la partita si pone in salita».

Una partita, che come dimostrano i dati, è stata condotta dal Napoli nella trequarti della squadra casalinga. «Non è semplice giocare negli ultimi 30mt senza prendere ripartenze. Comunque è un punto che muove la classifica. Sappiamo che dobbiamo raggiugnere la quota Champions. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, ho poco da rimproverare come voglia, impegno e determinazione. Non avremmo dovuto permettere al Parma di andare in vantaggio».

Conte sulla classifica ed il sogno scudetto

Il Napoli consolida il secondo posto, guadagnando un punto sul Milan, e si porta a -6 dall'Inter in attesa della partita di questa sera contro il Como. «Il sogno non viene spento, mancano 6 partite e l'Inter deve ancora giocare. È un sogno ardito, vedendo i numeri fino ad adesso dell'Inter, ed è legato a chi ci sta davanti. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, veniamo da 5 vittorie e abbiamo pareggiato su un campo ostico. Dispiace, perché avremmo potuto mettere 2 punti in più».