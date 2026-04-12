Beukema post Parma-Napoli: «Il nostro obiettivo non cambia!» Beukema in conferenza stampa ha analizzato il pari tra Parma e Napoli: «L'obiettivo non cambia»

Il Napoli interrompe la striscia di vittorie consecutive contro il Parma, prolungando però quella dei risultati utili. Si divide, infatti, la posta in palio al Tardini: 1-1 firmato Strefezza e McTominay.

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Beukema analizza Parma-Napoli

Nel post partita è intervenuto in conferenza stampa Sam Beukema.

Di seguito le sue parole:

«Volevamo vincere anche oggi dopo cinque vittorie, ma purtroppo non ci siamo riusciti, perché non abbiamo iniziato bene. Sapevamo che questa partita fuori casa a Parma sarebbe stata difficile. Il nostro obiettivo però rimane lo stesso: vogliamo andare in Champions e daremo tutto nelle ultime sei partite».

«In occasioni come quella del gol dobbiamo comunicare meglio, nel secondo tempo siamo migliorati. Loro non hanno creato molto nella ripresa, ma dobbiamo imparare da queste situazioni e farci trovare pronti dall’inizio».

Beukema sulla sua esperienza e crescita a Napoli

Sam beukema si è soffermato anche sulla propria esperienza qui a Napoli. «Sono sempre pronto per aiutare la squadra e i miei compagni. Per me è stata una bella stagione in cui ho imparato tanto, anche perché ho giocato molte partite in una posizione nuova per me, come terzo di difesa. Questo mi ha aiutato a diventare un giocatore più completo. Sono molto contento di giocare a Napoli e voglio continuare così».