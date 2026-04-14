IL PIZZINO di Gerardo Casucci: "Visioni" di gioco Dopo il pari imbarazzante a Parma, il Napoli e i suoi tifosi sono tornati con i piedi per terra...

Dopo il pareggio imbarazzante al Tardini contro il Parma, il Napoli e i suoi tifosi sono tornati con i piedi per terra e hanno capito una volta e per sempre che la squadra partenopea non solo non vincerà lo scudetto, ma dovrà ancora sudare per raggiungere l'agognata - e imprescindibile - meta della qualificazione in Champions League, sperando anche di conservare un secondo posto, comunque prestigioso. Ma per farlo occorrerà che Antonio Conte smetta i panni dell'infallibile e vesta quelli dell'arguto stratega, anteponendo gli interessi della squadra alla sua "visione" di gioco, che assume talvolta i contorni del delirio.