Conte vs Sarri: della nostalgia e del calcio che cambia. Dove va il pallone? Quella bellezza ancora nel cuore, ma non più replicabile: oggi l'atletismo è la chiave di tutto

Il secondo posto non è un fallimento. Non lo è per il Napoli, non lo è nella sua storia, non lo è nella sua dimensione. Dopo uno scudetto, difendere il titolo, restare competitivi e arrivare alle spalle di chi — eventualmente — ha fatto meglio, è un esito che rientra nella normalità di un club che, in oltre cent’anni, ha vinto quattro campionati.

Eppure, intorno alla squadra di Antonio Conte, si è alzato un brusio diverso. Non riguarda la classifica, ma il linguaggio. I pochi gol, le partite chiuse, la sensazione di un calcio poco spettacolare. È una critica che affonda nella memoria recente, in quel Napoli che con Maurizio Sarri aveva trasformato il palleggio in identità, il fraseggio in estetica, il gioco in racconto.

Non è un caso che proprio Sarri torni al Maradona: più che una partita, sembra un confronto tra epoche.

Ma il punto è proprio questo: siamo sicuri che si tratti solo di una scelta tecnica? O non siamo, piuttosto, di fronte a un passaggio storico più ampio, che riguarda il calcio nel suo complesso?

Il “bel gioco”, per come lo abbiamo inteso nell’ultimo decennio, è stato un’eccezione. Non una regola. Il Napoli di Sarri e il Barcellona di Pep Guardiola hanno rappresentato il punto più alto di una visione: dominio del pallone, controllo totale del ritmo, superiorità tecnica come forma di potere. Ma quella stagione è stata possibile grazie a una combinazione irripetibile di fattori: qualità tecnica diffusa, tempo per lavorare, un contesto tattico ancora non del tutto attrezzato per contrastarla.

Oggi quel contesto è cambiato.

Le squadre sono più corte, più preparate, più aggressive. Gli spazi si sono ridotti, i tempi di gioco compressi. Il pressing non è più una scelta, ma una condizione di esistenza. Ogni costruzione è sotto stress, ogni possesso è contestato. In questo scenario, anche lo stesso Guardiola ha progressivamente abbandonato il tiqui-taca più puro, introducendo verticalità, ricerca della profondità, gestione delle transizioni. Non è un tradimento: è adattamento.

Il calcio, semplicemente, ha imparato a difendersi da quel tipo di calcio.

E allora emergono altri modelli. L'esasperazione è Diego Simeone, ad esempio, che con l’Atlético Madrid ha costruito un’estetica opposta ma altrettanto efficace: compattezza, sacrificio, lettura perfetta delle situazioni. Quando squadre così riescono a prevalere su sistemi più “artistici”, non stanno distruggendo il gioco. Stanno interpretando meglio il proprio tempo. Poi c'è quello tedesco che ha dettato legge nell'ultimo decennio, e ora il tutto sta cambiando di nuovo.

È qui che il discorso sul Napoli di Conte trova il suo senso più profondo.

Il suo non è un calcio rinunciatario, ma un calcio ottimizzato. Meno rischi, più controllo delle fasi, maggiore attenzione all’equilibrio. Un calcio che accetta di essere meno spettacolare per essere più competitivo. In un contesto in cui il margine di errore è ridotto al minimo, la differenza non la fa più chi esprime il gioco più bello, ma chi sbaglia meno.

È questo, forse, il vero cambiamento: la bellezza si è spostata.

Non è più nel possesso fine a sé stesso, nella sequenza infinita di passaggi, nella superiorità estetica. È nella gestione delle situazioni, nella capacità di leggere il momento, nel saper colpire quando serve. Un calcio meno romantico, forse, ma più aderente alla sua evoluzione naturale.

In questo quadro, l’atletismo gioca un ruolo decisivo. Non tanto come esibizione di forza, quanto come condizione necessaria per sostenere ritmi sempre più elevati. Il calcio moderno è fatto di sprint, recuperi, duelli continui. È un gioco in cui il tempo per pensare si riduce, e proprio per questo aumenta il peso dell’organizzazione.

Da qui deriva anche la sensazione di un calcio più “speculativo”. Ma il termine va maneggiato con cautela. Non si tratta di difensivismo nel senso tradizionale, quanto di gestione del rischio. Le squadre non rinunciano ad attaccare: scelgono quando farlo. Non cercano il dominio assoluto: cercano il momento giusto.

È una differenza sottile, ma decisiva.

Il talento individuale, in questo contesto, non scompare. Si trasforma. Deve adattarsi, integrarsi, funzionare dentro un sistema sempre più strutturato. L’improvvisazione lascia spazio alla lettura, l’estro alla scelta. Il fuoriclasse resta, ma è chiamato a essere anche interprete disciplinato.

E allora la domanda iniziale trova una risposta meno nostalgica e più realistica.

Il calcio non sta diventando più brutto. Sta diventando più complesso.

Il Napoli di Conte non è la negazione del bel gioco, ma la fine dell’illusione che quel tipo di bellezza fosse replicabile all’infinito. È il segno di un calcio che cambia pelle, che si adatta, che cerca nuove forme di equilibrio.

Forse il vero rischio non è perdere spettacolo, ma non accorgersi che lo spettacolo è cambiato. Che non sta più nella quantità di passaggi, ma nella qualità delle scelte. Non nella leggerezza, ma nella precisione.

La bellezza, in fondo, non è scomparsa.

Ha solo smesso di essere evidente.