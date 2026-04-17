Napoli - Lazio, le probabili formazioni: per Conte due novità rispetto a Parma Le scelte del mister salentino e di Sarri per la gara di domani

Il Napoli si prepara al big match contro la Lazio di Maurizio Sarri con un vestito nuovo, figlio delle ottime indicazioni emerse nella trasferta di Parma. La notizia principale riguarda l’ascesa di Alisson Santos: il talento brasiliano, reduce da una prestazione maiuscola al Tardini, è ormai vicinissimo a una maglia da titolare a discapito di un "senatore" come Anguissa.

Il nuovo assetto di Conte

L'inserimento di Alisson Santos non è l'unica mossa nello scacchiere azzurro. Per bilanciare l'undici titolare, McTominay dovrebbe scalare sulla linea dei mediani accanto a Lobotka, garantendo fisicità e inserimenti partendo da dietro. Sulla fascia destra, invece, si profila il sorpasso di Gutierrez su Politano, una scelta che darebbe maggiore spinta e profondità alla manovra offensiva.

Il collaudato 3-4-2-1 vedrebbe dunque:

Difesa : Milinkovic-Savic tra i pali, protetto dal terzetto composto da Beukema, Buongiorno e Olivera.

: Milinkovic-Savic tra i pali, protetto dal terzetto composto da Beukema, Buongiorno e Olivera. Centrocampo : I polmoni di Lobotka e McTominay in mezzo, con Gutierrez e Spinazzola pronti a arare le corsie laterali.

: I polmoni di Lobotka e McTominay in mezzo, con Gutierrez e Spinazzola pronti a arare le corsie laterali. Attacco: Il duo di qualità assoluta formato da De Bruyne e Alisson Santos agirà alle spalle dell'unica punta, il danese Hojlund.

Qui Lazio: Sarri fedele al suo 4-3-3

Sul fronte opposto, Maurizio Sarri non sembra intenzionato a stravolgere la sua filosofia. La Lazio si presenterà al "Maradona" con il consueto 4-3-3, puntando sulla velocità degli esterni e sulla solidità di un centrocampo tecnico.

Tra i pali confermato Motta, mentre la linea difensiva sarà guidata dall'esperienza di Romagnoli, affiancato da Provstgaard, con Lazzari e Tavares pronti a spingere sui terzini. In cabina di regia spazio a Cataldi, scortato dalle mezzali Taylor e Basic. Il pericolo principale per la difesa azzurra arriverà dal tridente offensivo: Dia agirà da riferimento centrale, supportato dalla fantasia di Zaccagni e dall'imprevedibilità di Isaksen.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Taylor, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Una sfida che promette scintille, con il Napoli che punta sulla nuova linfa brasiliana per scardinare l'organizzazione tattica dei biancocelesti.