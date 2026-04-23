IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Chiamare la neuro

Sulle scelte di formazione di Conte c'è da essere almeno perplessi...

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Napoli.  

C'è grande consapevolezza che il Napoli sia alla frutta, nonostante giochi una volta a settimana, abbia rimediato solo figure bambine in Champions League e sia uscito praticamente subito dalla Coppa Italia. Antonio Conte preghi Iddio di raggiungere una delle prime quattro posizioni di serie A, altrimenti tutto il buono che ha fatto - se lo ha fatto - a Napoli sarà dimenticato in un battibaleno e lo aspetteranno sotto casa con i forconi, per primi coloro (e sono tanti) che lo hanno difeso a spada tratta e si sono prostrati ai suoi piedi. Non resta che aspettare e, di fronte alla ennesima presentazione in campo dei Fab Four, chiamare la neuro.

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