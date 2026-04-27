ULTIM'ORA - L'AIA ha scelto: ecco chi sarà il designatore arbitrale ad interim Caos nel mondo del calcio, indagato Rocchi: l'AIA ha scelto Tommasi come sostituto

Il designatore arbitrale per le partite di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi, è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Milano per concorso in frode sportiva per episodi relativi alla stagione 2025/26. Rocchi, a seguito della notifica di un avviso di garanzia, si è autosospeso dal ruolo ricorperto finora all'interno dell'AIA.

L'AIA ha scelto il designatore ad interim

Secondo quanto rivelato dall'ANSA, mediante il rilascio di una flash news, l'associazione arbitrale avrebbe designato il sostituto di Gianluca Rocchi fino alla fine del campionato 2025/26. Il designatore ad interim sarà Dino Tommasi, 50 anni, di Bassano del Grappa.

L'indagine attivata dalla Procura di Milano riguarda episodi relativi alla stagione scorsa 2024/25 e ad alcune partite specifine, tra Serie A e Coppa Italia. Tra gli indagati vi è anche il supervisore Var, Andrea Gervasoni. Entrambi sono stati invitati a comparire per gli interrogatori il prossimo 30 aprile.