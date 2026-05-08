Napoli - Bologna, le probabili formazioni: pochi dubbi per Conte

Si apre questa sera il weekend della 36ª giornata di campionato con Torino–Sassuolo, ma l’attenzione del Napoli è già proiettata alla sfida di lunedì sera contro il Bologna al Maradona, gara che può risultare decisiva nella corsa Champions.
Gli azzurri osserveranno con interesse anche le partite di Como e Roma di domenica, incroci fondamentali in ottica qualificazione europea, prima di scendere in campo nel posticipo contro la squadra di Vincenzo Italiano.
Per preparare la sfida, Antonio Conte ha scelto un test con allenamento congiunto contro la Scafatese, utile per valutare condizione fisica e soluzioni tattiche. Le indicazioni più importanti arrivano da Giovanni Di Lorenzo, che si gioca una maglia da titolare nel terzetto difensivo.
Le probabili scelte di Conte
L’idea del tecnico azzurro sarebbe quella di confermare gran parte dell’undici visto a Como, con un solo possibile dubbio in difesa:
Modulo: 3-4-2-1
Portiere: Milinkovic-Savic
Difesa: Rrahmani, Buongiorno, ballottaggio Di Lorenzo / Beukema
Esterni e centrocampo: Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez
Sulla trequarti: De Bruyne, Alisson
Attaccante: Højlund
L’unico vero nodo riguarda quindi la difesa a tre, dove Di Lorenzo e Beukema si contendono una maglia da titolare. Per il resto, Conte sarebbe orientato alla continuità, con la stessa struttura vista nell’ultima uscita.
Scenario futuro
In caso di qualificazione matematica alla prossima Champions League, il Napoli aprirebbe subito il capitolo programmazione futura. Sono attesi incontri sia con Antonio Conte che con il direttore sportivo Giovanni Manna, quest’ultimo già al centro di attenzioni di altri club, tra cui la Roma.
Una fase delicata della stagione, tra campo e prospettive, con il Napoli chiamato a chiudere il discorso europeo prima di pensare al futuro.