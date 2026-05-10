IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Oggi è tardi De Bruyne sarebbe stato perfetto come regista, ma dirlo oggi ormai non ha più senso...

Il giornalista Mario Fabbroni ha dichiarato: "Se dovesse andare via Lobotka, che ha buon mercato, De Bruyne può servire eccome: è l'uomo più adatto come regista. Con attitudine a fare passaggi verticali, che Lobotka fa più raramente". Non vorrei sembrare ripetitivo e inopportunamente autocelebrativo, ma questa idea tattica l'avevo sostenuta già io all'inizio del campionato attuale, allorché dissi che il belga era perfetto come vertice basso, al posto dello slovacco - qualora quest'ultimo non fosse stato disponibile o avesse dovuto riposare o, ancora, se fosse andato via - in un centrocampo a due con Gilmour. Ma era prima, oggi è tardi.