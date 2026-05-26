Nuovo allenatore Napoli: entro fine settimana la scelta Oggi l'incontro con gli agenti di Vincenzo Italiano

Un incontro a Roma tra i vertici del Napoli e i rappresentanti di Vincenzo Italiano. Un vertice che inevitabilmente accende il toto-allenatore azzurro e che conferma come il tecnico del Bologna sia oggi uno dei candidati più forti — forse il favorito — per raccogliere l’eredità di Antonio Conte.

A rappresentare il club partenopeo c’erano il direttore sportivo Giovanni Manna e il club manager Antonio Sinicropi. Sul tavolo, naturalmente, il futuro della panchina azzurra. E il nome di Italiano torna con forza proprio mentre l’avventura del tecnico in Emilia sembra ormai vicina ai titoli di coda, nonostante una stagione storica culminata con la conquista di un trofeo che a Bologna mancava da decenni.

D’altronde tra De Laurentiis e Italiano c’è una sorta di filo sotterraneo che dura da anni. Tutto nasce da un Napoli-Spezia che fece rumore: i liguri espugnarono il Maradona e il presidente azzurro, colpito dalla qualità del gioco espresso dalla squadra allenata dall’ex tecnico del Trapani, scese personalmente negli spogliatoi per complimentarsi con lui. Secondo il retroscena diventato ormai quasi leggenda, Adl gli disse: “Un giorno allenerai il Napoli”.

Quel giorno è arrivato davvero?

La sensazione è che Italiano rappresenti l’idea di un Napoli più offensivo, verticale, spettacolare. Un ritorno, almeno parziale, a un calcio più vicino per filosofia al “sarrismo” che tanto aveva acceso la piazza. Un profilo capace anche di valorizzare un organico ricco di esterni, fantasia e giocatori offensivi.

Ma la corsa alla panchina azzurra è tutt’altro che chiusa.

L’altro grande nome resta infatti quello di Massimiliano Allegri. Anche lui è in lizza e, secondo indiscrezioni, il Napoli potrebbe incontrare nei prossimi giorni anche gli agenti dell’ex tecnico della Juventus, esonerato soltanto ieri dal Milan. Un profilo completamente diverso rispetto a Italiano: più pragmatismo, esperienza internazionale e gestione delle grandi pressioni.

Due idee opposte di calcio, due modi diversi di raccogliere l’eredità di Conte.

La decisione finale, salvo ulteriori colpi di scena in perfetto stile De Laurentiis, è attesa entro il fine settimana.