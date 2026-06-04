De Laurentiis: "Il Napoli non ha l'allenatore e se ce l'avesse non potrei dirlo"

Il Napoli non ha ancora una guida tecnica ufficiale per la prossima stagione.O meglio, ce l'ha, ed è Allegri, ma i regolamenti impediscono di dirlo. Nel consueto show mediatico che accompagna la presentazione dei ritiri estivi della squadra azzurra, il presidente Aurelio De Laurentiis ha rubato la scena, trasformando una conferenza logistica nell'ennesimo capitolo del calciomercato partenopeo.
Di fronte ai giornalisti riuniti per scoprire i dettagli delle tappe di Dimaro e Castel di Sangro, il patron del Napoli ha risposto seccamente alle domande sul futuro della panchina, blindandosi dietro al rispetto delle norme federali.
Il nodo regolamentare
"Ancora oggi il Napoli non ha l'allenatore e anche se ce l'avesse non potrebbe annunciarlo".
Una frase che fotografa perfettamente lo stallo (reale o strategico) in casa azzurra. De Laurentiis ha poi voluto sottolineare la propria fermezza istituzionale, respingendo al mittente le pressioni di piazza e stampa:
"Posso annunciare l'allenatore quando i regolamenti me lo concedono, io non sono uno che va fuori dalle regole. Quando sarà possibile annunciarlo lo faremo".