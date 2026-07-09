IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Per vocazione Massimiliano Allegri l'aziendalista che non litiga mai con il suo presidente...

È tutto un fiorire di narrazioni apologetiche di Massimiliano Allegri: quello che ha vinto lo scudetto in due squadre differenti e che è arrivato due volte in finale di Champions League (la grande fissazione di Aurelio De Laurentiis, ribadita anche in conferenza stampa); l'unico plurivincente alla corte della Juventus nella perigliosa scia di Antonio Conte; l'aziendalista per vocazione, di fatto quello che si fa i fatti suoi e non litiga mai col suo presidente (chiedere a Gerry Cardinale per credere). Poi scopriamo che vuole Kevin De Bruyne a dispetto della volontà del patron azzurro e delle inesorabili ragioni del tempo.