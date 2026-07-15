SSC Napoli, inizia la stagione degli azzurri: chi c'è a Castel Volturno? Allegri ha riunito alcuni azzurri a Castel Volturno per visite mediche e test atletici

È ufficialmente iniziata l'era di Massimiliano Allegri al Napoli con la grande presentazione tenutasi ieri al Teatro San Carlo. Da oggi il tecnico azzurro ha riunito i calciatori attualmente a disposizione a Castel Volturno, iniziando a lavorare con i presenti. Come ribadito a più riprese da Allegri in conferenza stampa, prima di fare progetti è necessario vedere i giocatori ed allenarli. Ed oggi inizia questo percorso.

Una rosa forte e con la possibilità di giocare con più moduli: questo ha detto l'allenatore ieri. Ma sarà fondamentale valutare ogni singolo profilo e decidere insieme alla società chi mantenere, chi salutare e chi acquistare.

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Azzurri a Castel Volturno: chi sono i presenti?

Inizia ufficialmente la stagione della SSC Napoli.

Il primo gruppo di lavoro, composto da Beukema, Contini, Giovane, Gutierrez, Rafa Marin, Lindstrom, Mazzocchi, Lucca, Meret, Milinkovic-Savic e Vergara, si è ritrovato al SSC Napoli Training Center per svolgere le consuete visite mediche e i test atletici.