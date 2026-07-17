Museo del Napoli a Dimaro, inaugurato lo spazio espositivo per il Centenario Valentina De Laurentiis ha inaugurato il DOME: trofei e cimeli azzurri per il Centenario

È definita DOME la grande struttura bianca che a Dimaro, al fianco dell'ingresso alla Tribuna stampa dello Stadio Carciato, ospita il Museo del Napoli. Questa mattina, prima dell'arrivo degli azzurri in Trentino, Valentina De Laurentiis ha inaugurato lo spazio espositivo dedicato ai cimeli della SSC Napoli per celebrare il Centenario del club.

Un luogo che ripercorre i passi e la storia della società azzurra in questi cento anni di vita e che si prepara ad emozionare ogni tifoso del Napoli che seguirà la squadra in ritiro. I calciatori ed il mister sono attesi nelle prossime ore a Dimaro Folgarida, dove inizieranno la prima fase di ritiro fino al 27 luglio.

Museo del Napoli a Dimaro: ricordi, cimeli ed emozioni

All'interno del museo figurano cimeli, trofei e ricordi che ripercorrono ogni traguardo raggiunto dal club in questi anni. Non mancano chiaramente i riferimenti alla figura di Diego Armando Maradona, né i trofei conquistati dagli azzurri nel corso delle stagioni. Il DOME è una cupola a semicerchio con vetrinette che raccontano i passi emblematici del club.

Al fianco del DOME è presente lo store ufficiale della SSC Napoli, dove i tifosi potranno acquistare la nuova maglia ed i nuovi kit presentati dal club.