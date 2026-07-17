SSC Napoli, Canonico lascia lo staff medico: già pronto il sostituto

Rivoluzione nello staff medico del Napoli: dopo 22 anni il dott. Canonico lascia il club

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Il Napoli inizia la stagione con aria di rinnovamento per quanto concerne il reparto medico. Il dott. Raffaele Canonico, infatti, lascerà il club azzurro ed il ruolo Responsabile dell'area medica

Napoli.  

Rivoluzioni in casa Napoli per quanto concerne il comparto medico. Il dott. Raffaele Canonico, infatti, dopo 22 anni alla SSC Napoli - dal 2019 ricopriva il ruolo di Responsabile dell'area medica -, lascerà il club azzurro. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino come le motivazioni che muovono tale decisione siano legate a volontà di rinnovamento maturate dalla società. 

L'addio del dott. Canonico quindi non sarebbe legato all'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il club si prepara quindi a salutare un profilo che ha per anni fatto parte del cammino azzurro. 

Il Napoli saluta Canonico: chi sarà il sostituto?

Secondo quanto riportano le colonne di quest'oggi de Il Mattino, il Napoli avrebbe deciso di proseguire in continuità rispetto alle professionalità già presenti in casa. A sostituire Canonico e quindi ad assumere il ruolo di Responsabile dell'area medica sarà il dott. Gennaro De Luca, per anni al fianco del suo predecessore

Gennaro De Luca, infatti, è stato parte dello staff sanitario della SSC Napoli in entrambi gli anni dello scudetto. 

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