SSC Napoli, Canonico lascia lo staff medico: già pronto il sostituto Rivoluzione nello staff medico del Napoli: dopo 22 anni il dott. Canonico lascia il club

Rivoluzioni in casa Napoli per quanto concerne il comparto medico. Il dott. Raffaele Canonico, infatti, dopo 22 anni alla SSC Napoli - dal 2019 ricopriva il ruolo di Responsabile dell'area medica -, lascerà il club azzurro. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Mattino come le motivazioni che muovono tale decisione siano legate a volontà di rinnovamento maturate dalla società.

L'addio del dott. Canonico quindi non sarebbe legato all'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il club si prepara quindi a salutare un profilo che ha per anni fatto parte del cammino azzurro.

Il Napoli saluta Canonico: chi sarà il sostituto?

Secondo quanto riportano le colonne di quest'oggi de Il Mattino, il Napoli avrebbe deciso di proseguire in continuità rispetto alle professionalità già presenti in casa. A sostituire Canonico e quindi ad assumere il ruolo di Responsabile dell'area medica sarà il dott. Gennaro De Luca, per anni al fianco del suo predecessore.

Gennaro De Luca, infatti, è stato parte dello staff sanitario della SSC Napoli in entrambi gli anni dello scudetto.