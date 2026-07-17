Infortunio Buongiorno, non parteciperà al ritiro: la nota del Napoli Possibile intervento chirurgico per Alessandro Buongiorno: il Napoli lo ferma per Dimaro

La SSC Napoli ha pubblicato un comunicato sulle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno, rendendo noto che il calciatore non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro si era recato ieri a Castel Volturno, insieme ad altri compagni, per sottoporsi ai test fisici, atletici e medici.

Le indagini svolte a livello sanitario hanno evidenziato la necessità di fermare il calciatore per la partenza di Dimaro e valutare un eventuale intervento chirurgico.

Buongiorno non sarà in ritiro: il motivo

La SSC Napoli ha pubblicato la seguente nota sul proprio sito:

In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro.