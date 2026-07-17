Infortunio Buongiorno, non parteciperà al ritiro: la nota del Napoli

Possibile intervento chirurgico per Alessandro Buongiorno: il Napoli lo ferma per Dimaro

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Il calciatore della SSC Napoli Alessandro Buongiorno non prenderà parte al al ritiro pre-campionato. A seguito di indagini diagnostiche svolte, si è resa necessario il sottoporsi ad un ulteriore consulto medico

Napoli.  

La SSC Napoli ha pubblicato un comunicato sulle condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno, rendendo noto che il calciatore non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro si era recato ieri a Castel Volturno, insieme ad altri compagni, per sottoporsi ai test fisici, atletici e medici. 

Le indagini svolte a livello sanitario hanno evidenziato la necessità di fermare il calciatore per la partenza di Dimaro e valutare un eventuale intervento chirurgico. 

Buongiorno non sarà in ritiro: il motivo

La SSC Napoli ha pubblicato la seguente nota sul proprio sito:

In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro.

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