SSC Napoli, seconda giornata di test atletici: quali azzurri sono rientrati? Altri azzurri convocati a Castel Volturno prima della partenza di domani per Dimaro

Al via il secondo giorno di test atletici in quel di Castel Volturno. Dopo la giornata di ieri, altri calciatori del Napoli si sono presentati presso l'SSC Napoli Training Center per effettuare i controlli medici ed i test fisici. Massimiliano Allegri, prima della partenza per Dimaro - prevista per domani -, sta avendo la possibilità di incontrare i profili con cui dovrà lavorare ed iniziare con delle prime valutazioni.

Il tecnico del Napoli ha ribadito in conferenza stampa la necessità di allenare i calciatori prima di confrontarsi con la società per definire i movimenti di mercato.

Secondo giorno a Castel Volturno per il Napoli: tutti gli azzurri presenti

Come reso noto stesso dal club tramite comunicato stampa, oggi al centro sportivo di Castel Volturno sono proseguiti i test atletici per gli azzurri. Il secondo gruppo di lavoro, composto da Alisson Santos, Buongiorno, Di Lorenzo, Hojlund, Lobotka, Gilmour, Neres, Rrahmani, Anguissa, Politano e Spinazzola, ha completato il ciclo di visite mediche.