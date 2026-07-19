UFFICIALE - Il Napoli annuncia la nuova radio partner! Tutti i dettagli

Accordo triennale per la SSC Napoli con la nuova radio partner

ufficiale il napoli annuncia la nuova radio partner tutti i dettagli

Il Napoli ha ufficialmente annunciato l'inizio di una nuova partnership radiofonica, che accompagnerà il club per le prossime tre stagioni. Annunciati i principali contenuti della partnership

Napoli.  

La SSC Napoli ha ufficializzato tramite comunicato stampa l'accordo triennale con il gruppo di Radio Kiss Kiss. «Una partnership che unisce due importanti brand nati a Napoli ma oggi protagonisti ben oltre i confini del territorio, con l'obiettivo di offrire ai tifosi contenuti esclusivi, nuove esperienze di intrattenimento e una comunicazione sempre più innovativa», si legge sul sito ufficiale del Napoli. 

Il Presidente SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato: «Siamo felici di siglare un accordo così importante con Radio Kiss Kiss. Una collaborazione che ci vedrà coinvolti a Napoli e sulle frequenze di Kiss Kiss nazionale e anche oltre».

Accordo triennale con Radio Kiss Kiss: tutti i dettagli

La SSC Napoli e Radio Kiss Kiss annunciano la firma di una partnership triennale, rinnovando una collaborazione già vissuta negli anni passati e inaugurando una nuova fase di sviluppo fondata su una visione condivisa, come si legge nel comunicato. «Raccontare e vivere la passione azzurra attraverso un progetto di comunicazione moderno, nazionale e internazionale».

Tra i principali contenuti della partnership sono previsti: 

  • La gestione dell'animazione dello Stadio Diego Armando Maradona in occasione delle gare casalinghe della SSC Napoli, con propri dj e animatori collaudati in grandi manifestazioni; 
  • La produzione di contenuti editoriali radiofonici esclusivi dedicati al mondo azzurro; 
  • Lo sviluppo di format radiofonici e digitali originali
  • Iniziative speciali e attività dedicate ai tifosi durante tutta la stagione
  • Ulteriori progetti che saranno presentati nei prossimi mesi

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