UFFICIALE - Il Napoli annuncia la nuova radio partner! Tutti i dettagli Accordo triennale per la SSC Napoli con la nuova radio partner

La SSC Napoli ha ufficializzato tramite comunicato stampa l'accordo triennale con il gruppo di Radio Kiss Kiss. «Una partnership che unisce due importanti brand nati a Napoli ma oggi protagonisti ben oltre i confini del territorio, con l'obiettivo di offrire ai tifosi contenuti esclusivi, nuove esperienze di intrattenimento e una comunicazione sempre più innovativa», si legge sul sito ufficiale del Napoli.

Il Presidente SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato: «Siamo felici di siglare un accordo così importante con Radio Kiss Kiss. Una collaborazione che ci vedrà coinvolti a Napoli e sulle frequenze di Kiss Kiss nazionale e anche oltre».

Accordo triennale con Radio Kiss Kiss: tutti i dettagli

La SSC Napoli e Radio Kiss Kiss annunciano la firma di una partnership triennale, rinnovando una collaborazione già vissuta negli anni passati e inaugurando una nuova fase di sviluppo fondata su una visione condivisa, come si legge nel comunicato. «Raccontare e vivere la passione azzurra attraverso un progetto di comunicazione moderno, nazionale e internazionale».

Tra i principali contenuti della partnership sono previsti: