Scudetto 2027, Bisseck snobba il Napoli: "Siamo i più forti di tutti" "Gli azzurri? Ci sono tante squadre forti, ma noi più di tutti"

Chi lotterà per lo Scudetto 2027?In casa Inter il Napoli non pare preoccupare troppo. A confermarlo è stato il difensore nerazzurro Yann Bisseck che, ai microfoni dei canali ufficiali del club, ha fatto il punto sulle ambizioni della squadra milanese citando esplicitamente la formazione azzurra come avversaria di primo livello.

Bisseck: Inter più forte del Napoli e di tutte

Pur rivendicando con grande sicurezza la forza della rosa interista, il centrale tedesco ha mostrato di tenere in altissima considerazione il club azzurro nella griglia di partenza per il vertice della Serie A.

"Penso sempre che noi siamo i più forti, lo penso anche quando non vinciamo, il calcio a volte è strano. Ma ci sono tante squadre importanti in Serie A. Non solo il Napoli."

La ricetta nerazzurra e le ambizioni personali

Il messaggio del difensore suona come un guanto di sfida lanciato a tutto il campionato e non solo agli azzurri: l'Inter quasi snobba il Napoli, ma è convinta che la chiave dello Scudetto risieda esclusivamente nelle proprie mani. "Se restiamo concentrati su noi stessi, non importa cosa fanno gli altri — ha aggiunto Bisseck —. Se mettiamo le nostre qualità in campo abbiamo una grande chance di vincere un altro scudetto".

In chiusura, il tedesco ha ribadito la propria fame di campo per la nuova stagione, puntando a un ruolo da titolare inamovibile: "Voglio solo giocare, avere la fiducia del mister e mettere tutto quello che ho in campo. Penso di essere sulla strada giusta per diventare un giocatore fondamentale".